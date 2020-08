Vicente Moreno es converteix en el nou tècnic de l'Espanyol

Vicente Moreno deixa el Mallorca per l'Espanyol.

Vicente Moreno deixa el Mallorca per l'Espanyol. rcd mallorca

Vicente Moreno va convertir-se ahir en el nou entrenador de l'Espanyol, després de rescindir el seu contracte amb el Mallorca. El tècnic valencià signa amb els blanc-i-blaus per a les tres pròximes temporades (fins al 30 de juny de 2023), segons va comunicar el mateix club. Moreno serà presentat aquest migdia (14.00 hores), a l'Auditori Joan Segura Palomares del RCDE Stadium.

El principal escull per concretar l'operació va ser la clàusula de rescissió que tenia l'ara extècnic del Mallorca, xifrada en un milió d'euros. L'Espanyol, després de setmanes de llargues negociacions, va arribar a un acord amb l'entitat balear per pagar part d'aquesta quantitat (uns 800.000 ?). El preparador valencià té el perfil que busca l'Espanyol, l'objectiu és tornar a Primera divisió com més aviat millor després de quedar últim de la classificació en la temporada 2019-20. Vicente Moreno, amb el Mallorca, va aconseguir ascendir a la màxima categoria des de Segona divisió B en dues temporades.

A més, el tècnic també va aconseguir, en la temporada 2014-15, pujar amb el Nàstic de Tarragona de Segona B a Segona. És un especialista en ascensos que intentarà mantenir aquesta dinàmica a les files periquites. L'arribada de Moreno desbloqueja la planificació de la plantilla de la propera temporada. Fins ara, molts dels moviments estaven supeditats a l'aprovació del nou entrenador.