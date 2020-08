Marc Márquez torna a ser intervingut i es complica el Mundial

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vigent campió del món de MotoGP, que va haver de tornar a passar pel quiròfan, ha escrit, potser, una de les pàgines més amargues de la seva carrera esportiva, en què ha passat de protagonitzar una gran proesa al més sonor dels fiascos.

El pilot de Cervera va haver de ser intervingut dilluns a la nit per segona vegada de l'húmer dret, després que es detectessin danys a la placa de titani per acumulació d'estrès, que va haver de ser substituïda i que obligarà al campió del món pràcticament a tornar a començar de zero.

«Presentar-se» en el Gran Premi d'Andalusia, que no va arribar a disputar després d'«escoltar el seu cos» com ell mateix va dir llavors, va ser una decisió, si més no, precipitada. L'any 2020 segur que Marc Márquez el recordarà amb amargor especial, primer per la greu crisi mundial provocada per la pandèmia del coronavirus, trastocant tots els plans dels pilots i el calendari del campionat del món, que es podria considerar «anti-natura» davant la necessitat de l'organització de dur a efecte per complir amb els compromisos.