Hamilton guanya amb agonia a Silverstone i Sainz perd una valuosa quarta plaça al final

El pilot anglès Lewis Hamilton (Mercedes) s'ha imposat aquest diumenge amb dramatisme en el Gran Premi de Gran Bretanya, quarta prova del Mundial de Fórmula 1, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) ha perdut una valuosa quarta plaça per una burxada en la penúltima volta.



El sis vegades campió del món ha dominat de principi a fi la carrera per davant del seu company Valtteri Bottas i s'ha coronat en la primera de les dues cites de 'casa', però el que semblava un clar doblet per a les 'fletxes platejades' ha estat a punt d'ensorrar-se per les burxades.



El finlandès ha patit al final i s'ha quedat sense podi, i l'anglès li ha passat el mateix en l'última volta, però el seu avantatge sobre el neerlandès Max Verstappen (Red Bull) li ha permès guanyar encara amb només tres rodes. El monegasc Charles Leclerc (Ferrari) s'ha quedat amb la tercera plaça i la quarta semblava destinada per a Carlos Sainz, però una altra burxada al final li ha deixat sense opcions i ha acabat tretzè.





?? TOP 10 FINISHERS ??



Hamilton ??

Verstappen

Leclerc

Ricciardo

Norris

Ocon

Gasly

Albon

Stroll

Vettel#BritishGP ???? #F1 pic.twitter.com/Eqzj8C2FmB — Formula 1 (@F1) August 2, 2020