La 5a Cursa de la Dona de Figueres serà "ben diferent" i es farà el 8 de novembre

El format aquest any serÓ virtual per evitar aglomeracions. BORJA BALSERA

La cinquena edició de la Cursa de la Dona de Figueres, que havia de celebrar-se enguany, es farà "de manera ben diferent a com la teníem entesa fins ara", tal com defineix el Grup Iris, l'organitzador de l'esdeveniment, en un comunicat. Es durà a terme el diumenge 8 de novembre a partir de les 10 h del matí i estarà plenament adaptada a la situació actual de prevenció contra la Covid-19, conscients d'intentar evitar les massificacions.

Per fer-ho, es farà en un format virtual - "La Cursa des de Casa" - que consistirà en: simplement posar-se la samarreta simbòlicament, o fent algun tipus d'exercici des de casa, o utilitzant-la si normalment es té costum de fer exercici a l'exterior o bé ballant a les sessions online de ball programades amb Dance Me i de zumba amb Natàlia i Iolanda Zumba, que des de l'organització ja han confirmat que seran, entre d'altres, algunes de les activitats previstes durant el dia 8.



Covid-samarreta

"Aquest any serà una cursa especial, doncs si bé cada any ha estat una cursa solidària de tothom cap a Grup Iris, aquest any hi volem afegir la solidaritat de Grup Iris cap a tots els patrocinadors, col·laboradors i voluntaris que ens han ajudat sempre", expliquen al comunicat.

Per això, faran una Covid-samarreta, una samarreta commemorativa de la 5ª Cursa de la Dona, que portarà com a ítem més important el reconeixement i agraïment a tots els que han fet costat a l'activitat durant aquests anys i on es publicitaran tots i cadascun dels patrocinadors i col·laboradors de la Cursa de l'any passat. La seva venda serà igual que s'ha fet altres anys i, com sempre, servirà per permetre la continuïtat del Grup Iris.

L'organització anima a tothom a participar en la Cursa el 8 de novembre, a partir de les 10 hores, amb la Covid-samarreta de la 5ª Cursa de la Dona de Figueres. Les etiquetes que es poden utilitzar a les fotos son @grupiris i @cursadonafigueres i el hastag #5cursadonafigueres2020.



La Covid ho para tot, però el càncer de mama segueix.

El Grup Iris vol remarcar que la seva entitat es nodreix bàsicament i majoritària pels ingressos de la cursa de cada any. "És amb aquests diners que podem fer tantes i tantes activitats destinades íntegrament a millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer de mama i que també invertim a promoure la prevenció en tota la població en general", expliquen.