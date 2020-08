Marc Márquez continua treballant per poder córrer el GP de la República Txeca

El català Marc Márquez, pilot de l'equip Repsol Honda, va mostrar ahir el treball que està fent a la seva espatlla dreta amb l'objectiu d'estar en condicions de córrer el Gran Premi de la República Txeca que se celebrarà aquest cap de setmana. Márquez es va veure obligat a passar per la sala d'operacions el passat 21 de juliol per la fractura a l'húmer dret que va patir al Gran Premi d'Espanya. Es va presentar al circuit de Jerez de la Frontera només dos dies després per intentar córrer, cosa que finalment acabaria descartant després de provar-se el dissabte als entrenaments.

Tanmateix, el de Cervera no està desaprofitant ni de bon tros aquests dies d'aturada fins la cita de Brno i en un vídeo que va penjar a les xarxes socials va deixar ben clar que està treballant molt la zona que té afectada. «Estem fent petits passets per intentar arribar el millor possible al Gran Premi de la República Txeca», va escriure Márquez, tot acompanyant el text amb un video en què se'l podia veure treballant aixecant pes i fent rem amb el braç dret.