El Llagostera fixa l'inici de la pretemporada

El Llagostera es posarà en marxa el proper dilluns 10 d'agost, amb la primera sessió d'entrenament de l'equip d'Oriol Alsina. D'aquesta manera, els blaugrana tindran sis setmanes de pretemporada per posar-se a punt per a l'inici de la Lliga, que està previst per al cap de setmana del 26-27 de setembre.

El club anunciarà durant els pròxims dies els partits amistosos que disputarà aquests dies, després de no competir des del passat 8 de març quan va perdre davant del Barça B abans de la irrupció de la pandèmia del coronavirus.

A l'espera de la confirmació oficial sobre l'estructura que tindrà la nova Segona B, el Llagostera començarà a preparar la pròxima temporada conscient que caldrà fer un bon paper a la primera fase per salvar la categoria. En principi, hi haurà 100 equips distribuïts en cinc grups de 20 i que, alhora, es dividiran en subgrups de 10. A la primera fase, de 18 jornades, es decidirà qui lluita per l'ascens a Segona A, la Segona B Pro -que serà efectiva la temporada 2021-22- o la permanència.