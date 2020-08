L'Arsenal remunta i s'adjudica la FA Cup (2-1)

L'Arsenal va guanyar ahir la FA Cup després de remuntar la final contra el Chelsea (2-1). Pulisic va obrir la llauna al minut 5, però després Aubameyang va decidir el partit amb un doblet -el primer gol va ser de penal. El Chelsea va quedar-se amb un home menys al m. 73 per l'expulsió de Kovacic, que va veure dues targetes grogues. Els de Lampard van patir les lesions de Pulisic i David Luiz, que van haver de ser substituïts, i Pedro, que va ser retirat en llitera al final del partit. És el primer títol per a Miklel Arteta com a tècnic «gunner».