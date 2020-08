Hamilton s'imposa a Silverstone tot i acabar amb una roda rebentada

A Lewis Hamilton no hi ha qui el pugui aturar. El pilot britànic va aconseguir la victòria ahir al circuit de Silverstone, i va acabar el Gran Premi de la Gran Bretanya encara més líder de la classificació del mundial. No va ser un triomf qualsevol, perquè va creuar la línia de meta amb una roda punxada, després d'haver dominat tota la cursa però obligat a patir als últims revolts.

Hamilton va a la seva. Res el frena i ja són tres els grans premis que guanya de manera consecutiva, sense aturador ni cap mena d'interrupció. Es va imposar a Àustria, va fer tres quarts del mateix a Hongria i ahir va sortir vencedor a la Gran Bretanya. Això el fa caminar amb determinació cap al seu setè títol. A Silverstone, com sol ser habitual, va arrencar des de la pole i va mantenir la primera posició fins al final, tot i creuar la línia de meta amb un pneumàtic en males condicions per culpa d'una punxada. El final va ser absolutament dramàtic. Esperada la seva victòria, però no pas la manera d'aconseguir-la.

Precisament per una acció bastant similar, el seu company d'equip, el finès Valtteri Bottas, va acabar perdent el segon lloc al podi. No li va passar el mateix a Lewis Hamilton, que va aguantar la primera posició malgrat les circumstàncies.

«És un noi amb molta sort», es va ironitzar des de l'equip Red Bull. I és que l'holandès Max Verstappen hauria pogut caçar finalment el pilot britànic, que va acabar la cursa amb una roda punxada i agonitzant. L'aposta del seu equip va ser la següent: el millor era intentar signar la volta ràpida per fer-se amb la victòria, però això el va acabar allunyant de la victòria final. Va acabar segon, malgrat un escàs marge respecte a Hamilton, que va pujar al capdamunt del podi. «Tot anava bé fins a l'última volta, quan he punxat roda i tot s'ha torçat. Mai havia experimentat res així, gairebé i se m'atura el cor», deia el guanyador de la cursa. La tercera posició va ser per al monegasc Charles Leclerc, de Ferrari, qui va ser l'encarregat de completar el quadre d'honor.

No tan bé li van anar les coses a l'espanyol Carlos Sainz. El pilot de McLaren també va veure com se li punxava una roda a l'última volta i això el va fer perdre la quarta plaça que fins llavors ostentava i, de passada, quedar-se sense l'oportunitat de sumar cap punt. «De moment no estem tenint massa sort en aquesta primera meitat de la temporada. Ha sigut una veritable llàstima, perquè fins la punxada estàvem fent una molt bona feina», lamentava Sainz un cop acabada la cursa.

Al top 10 sí que van poder acabar l'australià Daniel Ricciardo (Renault), el britànic Lando Norris (McLaren), el francès Esteban Ocon (Renault), el també gal Pierre Gasly (Alpha-Tauri), el tailandès Alexander Albon (Red Bull), el canadenc Lance Stroll (Racing Point) i l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari).