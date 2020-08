Cullell domina un campionat de Catalunya amb molt de cartell

El colomenc Jofre Cullell (Megamo Factory Team) es va proclamar ahir campió de Catalunya de BTT XCO a la prova celebrada a Vilajuïga una cita que va gaudir d'una important participació internacional en un calendari molt marcat per la pandèmia de covid-19. En categoria femenina l'osonenca Clàudia Galícia (Megamo Factory TEam) va és la nova campiona catalana mentre que la gironina Txell Figueras va aconseguir el segon lloc final. La campiona del món de la disciplina Pauline Férrand-Prevot (Canyon-SRAM) va sorprendre amb la seva participació i va dominar la cursa femenina per davant de la campiona olímpica a Londres Julie Bresset. El francès Hugo Drechou (Massi) es va endur la victòria a la prova masculina, després d'imposar-se a Jofre Cullell, que va haver d'aturar-se per culpa d'una caiguda a la penúltima volta, a l'esprint final.

«Acabo molt content amb les sensacions. Ara toca mantenir el ritme i anar millorant la forma amb vista al setembre i a l'octubre, on espero anar a l'Europeu i el Mundial i amb l'esperança que es faci alguna Copa del Món», assegurava el de Santa Coloma.