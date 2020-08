Bartomeu no es planteja dimitir com a president «per responsabilitat»

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va admetre que no abandona el seu càrrec «per responsabilitat» i afronta el seu últim curs al capdavant del club amb la idea de deixar-ho tot «ben preparat i encaminat», després d'una temporada atípica per la covid-19 que ha suposat un retard en el projecte Espai Barça, de remodelació del Camp Nou.

En una entrevista que va publicar ahir el diari Sport, Bartomeu comentava que la crisi del coronavirus afecta «sobretot» els grans equips i recorda que en el cas del Barça és «el club del món que més ingressa, per tant, el més afectat».



l'espai barça



«Anem amb retard. No és que sigui el llegat d'una junta o d'un president, és un projecte de club. Vull que el projecte s'iniciï com més aviat millor: a l'abril estava previst un referèndum. Si el vot hagués estat favorable, ara el camp estaria ple de grues perquè es començava al maig a treballar. No va poder ser. Aquest estiu l'hem perdut. La intenció, però també la necessitat, és que les grues comencin a treballar el proper estiu».



lautaro i neymar



En clau esportiva, Bartomeu va admetre que el fitxatge del davanter Lautaro Martínez s'«ha aturat» de mutu acord amb l'Inter i va comentar que la possibilitat de fitxar Neymar «és inviable».



pjanic



Els fitxatges multimilionaris s'han acabat, «tret que es facin intercanvis de jugadors». Al respecte, va comentar l'arribada de Miralem Pjanic, una contractació que el Barça perseguia des de fa temps: «Es consolidarà fàcilment com un jugador important».



quique setién



El dirigent va recordar que Quique Setién té contracte per aquesta temporada i la següent i que «en cap moment» s'ha pensat en destituir-lo ni, per tant, hi havia candidats per al lloc.