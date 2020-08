Bartomeu diu que no deixa la presidència del Barça "per responsabilitat"

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, admet que no abandona el seu càrrec "per responsabilitat" i afronta el seu últim curs al capdavant del club amb la idea de deixar-ho tot "ben preparat i encaminat", després d'una temporada atípica per la COVID-19 que ha suposat un retard en el projecte Espai Barça, de remodelació del Camp Nou.

En una entrevista que publica Sport, del mateix grup editorial que aquest diari, Bartomeu comenta que la crisi de la COVID afecta "sobretot" als grans equips i recorda que en el cas del Barça és "el club del món que més ingressa, per tant el més afectat".

"No me'n vaig per responsabilitat. El 2015 vaig adquirir un compromís amb els socis. També hi ha un pla estratègic en marxa. Seria una irresponsabilitat que la junta marxés ara, perquè no hi ha ningú que conegui millor el Barça que els que estem aquí", va insistir.

ESPAI BARÇA

I una altra de les grans preocupacions és l'Espai Barça, de remodelació de l'entorn de Camp Nou. "Anem amb retard. No és que sigui el llegat d'una junta o d'un president, és un projecte de club. Vull que el projecte s'iniciï com més aviat millor: a l'abril estava previst un referèndum. Si el vot hagués estat favorable, ara el camp estaria ple de grues perquè es començava al maig a treballar. No va poder ser. Aquest estiu l'hem perdut. La intenció, però també la necessitat, és que les grues comencin a treballar el proper estiu", ha indicat.

En aquest referèndum, es demanarà als socis si aproven el finançament (800 milions d'euros) amb Goldman Sachs, que presta els diners "sense garanties ni hipoteques".

"Els diners es tornaran amb una part dels ingressos extra que obtinguem quan l'estadi estigui remodelat. És un préstec inusual. D'aquests ingressos extra, una tercera part seran per tornar el préstec i la resta, per invertir en el que es consideri necessari", va dir el president del Barça.

LAUTARO MARTINEZ I NEYMAR

En clau esportiva, Bartomeu va admetre que el fitxatge del davanter Lautaro Martínez s'"ha parat" de mutu acord amb l'Inter i va comentar que la possibilitat de fitxar Neymar "és inviable".

"El club ha deixat d'ingressar 200 milions d'euros entre març i juny. I la temporada 2020-21 prevèiem ingressar 1.100 milions, però segurament tindrem un 30 per cent menys", ha informat.

PJANIC

Assegura que els fitxatges multimilionaris s'han acabat, "tret que es facin intercanvis de jugadors". Al respecte, va comentar l'arribada de Miralem Pjanic, una contractació que el Barça perseguia des de fa temps: "Es consolidarà fàcilment com un jugador important".

ARTHUR MELO

I en l'altre extrem està Arthur Melo, inclòs en l'operació Pjanic, però que s'ha declarat en rebel·lia i no ha tornat del Brasil.

"Arthur tenia una oferta molt bona d'un club. Ens la va explicar i resulta que en aquest club hi ha un jugador, Pjanic, que al Barça li interessava des de feia temps. I es va arribar a un acord. Però la decisió de marxar del Barça la pren Arthur. Perquè aquí no s'havia consolidat com un jugador indiscutible", ha indicat.

Bartomeu va confirmar que a Arthur el club li incoarà un expedient disciplinari: "Si les seves raons no són justificades, hi haurà una sanció econòmica, això segur. A part que un treballador, si no treballa, no cobra. El que ha fet és una falta de respecte per als seus companys, perquè l'equip té ganes de fer-ho bé a la Champions. I també per al club", va afirmar.

QUIQUE SETIÉN

El dirigent va recordar que Quique Setién té contracte per aquesta temporada i la següent i que "en cap moment" s'ha pensat en destituir-lo ni, per tant, hi havia candidats per al lloc.

PLANTILLA VETERANA

A més va defensar les crítiques sobre que la plantilla, amb un gruix de jugadors per sobre dels 30 anys, hagi perdut l'ambició.

"Són els millors. Juguen molt bé. Entrenen bé, s'esforcen. Tenen ambició. El millor és la combinació: la seva veterania combinada amb els que van arribant. Mantenen intacta l'ambició, les ganes de guanyar i les ganes d'agradar. I si de vegades s'emprenyen i fan comentaris és perquè són competitius i volen guanyar", va dir.

PEDRI I TRINCAO

En qualsevol cas ha recordat que amb els fitxatges de Pedri i de Trincao el relleu generacional està arribant. "El més bonic del futbol és combinar bé aquests jugadors de la casa que porten molts anys guanyant amb aquests joves que vénen amb ganes de guanyar", ha insistit.

ANSU FATI, ARAUJO I RIQUI PUIG

Va confirmar que Araujo, Riqui Puig i Ansu Fati seran jugadors del primer equip i en el cas del davanter va admetre que el Barça ha tingut ofertes formals.

"Ansu no està en venda. És imprescindible per al futur d'aquest club. Representa aquesta Masia de la que surten jugadors, aprenen i es consoliden en el primer equip. Va signar contracte com a jugador del Barça B i ara el pla és passar-lo al primer equip", ha insistit.