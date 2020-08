Dues passadores màgiques a Girona

«M'agrada que el públic s'ho passi bé en els partits, forma part de la meva manera d'entendre el bàsquet». El novembre del 2015, dos dies abans d'un Uni-Ekaterinburg on mantindria un duel espectacular amb Diana Taurasi a Fontajau, Chelsea Gray explicava la seva filosofia de bàsquet en una entrevista amb Diari de Girona. Gray només va jugar un parell de mesos a Girona, poc després de la seva exhibició contra l'Ekaterinburg l'Agu Spor turc se la va emportar posant molts diners sobre la taula, però va marxar deixant rere seu molts «ohs» del llavors menys nombrós públic de Fontajau per alguna de les seves assistències impossibles. En el moment de la seva sortida, Chelsea Gray era la màxima anotadora de la Lliga, amb gairebé vint punts de mitjana per partit, però a la retina dels aficionats gironins van quedar més gravades les seves assistències que no pas els seus punts. Una passadora màgica, segurament la millor que hi ha en aquests moments en el bàsquet nord-americà, que, el curs vinent, si el coronavirus no ho espatlla, compartirà pista a l'Spar Girona amb la gran autora de les assistències més plàstiques del bàsquet europeu des de fa més d'una dècada: Laia Palau.

Com passa amb l'NBA masculina a Disney World, la WNBA s'està disputant en format de concentració a la IMG Academy de Brandenton (Florida) i, en els primers partits, ja està quedant clara la qualitat de Chelsea Gray. Gairebé cinc anys després del seu breu pas per Girona, el primer lloc on va demostrar que les lesions a Duke ja eren història i que era una estrella de primer nivell, la base nord-americana tornarà a Fontajau plenament consolida a l'elit del bàsquet mundial. Indiscutible a la selecció dels Estats Units i a Los Angeles Sparks, Chelsea Gray ha brillat en els primers partits de la tornada de la WNBA.

La passada matinada, l'ara de nou base de l'Spar Girona va estar més de 33 minuts en pista per liderar la victòria de Los Angeles contra Connecticut amb 15 punts i 6 assistències. Una actuació semblant a la que la base va fer en els dos primers partits de les Sparks, de moment tres victòries, convertint-se en la líder d'un equip que aspira al títol (com el que van guanyar el 2016 amb un bàsquet decisiu de Gray en la final) i que també amb jugadores tan importants com les veteranes Candance Parker, o Seimone Augustus i Nneka Ogwumike, a banda de la també ex-Uni Brittney Sykes.

En aquest especial inici de WNBA a la bombolla de Florida, Chelsea Gray és la segona jugadora de la competició, que ha repartit més assistències, set de mitjana per partit, només superada per Courtney Vandersloot (Chicago Sky i Ekaterinburg en la temporada europea). En el conjunt de la seva carrera a la WNBA, Chelsea Gray ha superat les 700 assistències.

A Fontajau, repartint-se els minuts en la posició de base o jugant juntes, Chelsea Gray coincidirà amb Laia Palau. Història viva del bàsquet europeu, la base de Barcelona va ser la primera jugadora a superar les 1.000 assistències en l'Eurolliga. I d'això ja en fa quatre anys, quan jugava al Praga. A Girona n'ha afegit unes quantes més al seu compte i no sembla que hagi de parar. I menys ara, que seran dues passadores màgiques jugant juntes a Fontajau.