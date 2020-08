Canvis en el grup gironí de Segona catalana amb 22 equips

La Federació Catalana de Futbol va anunciar ahir la reconfiguració dels calendaris dels grups 1 i 2 de Segona catalana amb una modificació de la composició dels subgrups, que afecta els equips gironins. El grup de les comarques gironines passarà a ser integrat per 22 conjunts i, en comptes de quedar dividit en dos subgrups de deu, finalment serà de dos subgrups d'onze cadascun. En un primer moment, el Tordera i el Malgrat havien de formar part del Maresme, però després de la modificació tornaran a competir a terres gironines. Al seu torn, el Lloreda i el Pubilla Casas jugaran en el grup 1, un dels tres corresponents a la província de Barcelona.

D'aquesta manera, hi haurà canvis en el sistema del play-off d'ascens i del play-out de descens perquè cada subgrup estarà format per onze equips i no deu.



Canvis al calendari

El futbol de Primera i Segona catalanes tornarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre amb una primera volta que acabarà al desembre. A partir d'aleshores, començarà una segona fase per pujar o baixar de categoria. Els quatre primers classificats de cada grup lluitaran per l'ascens, mentre que del cinquè a l'últim ho faran per evitar el descens. En aquest sentit, caldrà veure com se soluciona el grup gironí.

El subgrup 1A està format pel Camprodon, Llançà, Besalú, Marca de l'Ham, Porqueres, Sant Jaume de Llierca, Amer, Bosc de Tosca, Empuriabrava-Castelló, Can Gibert i Comacros.