El Barça aposta pel negre a la segona equipació

El Barça i Nike van revelar ahir la segona samarreta del conjunt blaugrana per a la temporada 2020-2021, la qual aposta pel negre amb detalls daurats. Segons el club, «aquesta tonalitat, que és l'absència de color, posa de manifest que el cor dels culers és blaugrana, al marge del que portin o de com es mostrin de cara a l'exterior». És el tercer cop en la història que el Barça lluirà el negre en una de les seves samarretes suplents. La novetat és que tant l'escut del Barça, com el logo de Nike i el dels patrocinadors seran de color daurat.