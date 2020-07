Tres (nous) pivots ben diferents

Fer l'equip el més complet i compensat possible, amb independència de passaports i que entri dins el pressupost, aquest és l'objectiu del director esportiu del Bàsquet Girona, Jordi Plà, i de la resta de la gent amb veu i vot dins del club que presideix Marc Gasol. I, seguint aquestes premisses, s'explica l'arribada d'ahir de Ryan Logan. Un aler pivot de dos metres pelats que jugava al Paderbon, segons divisió d'Alemanya, i que amb la seva facilitat per llegir el joc, repartia quatre assistències per partit en la darrera temporada, i la possibilitat de jugar tant de cara com d'esquena a cistella es complementa perfectament amb un cinc pur, Davis Rozitis, com amb un quatre tirador de 2,06 d'alçada: Olaf Schaftenaar. El nord-americà Logan, el letó Rozitis, l'holandès Schaftenaar i el renovat Robert Cosialls, aquest de Sant Cugat del Vallès, seran el joc interior del Bàsquet Girona a LEB Or si és que, finalment, no acabés arribant un altre cinc pur per donar descans a Rozitis i la plantlla acabés sent d'onze fitxes.

De moment, amb Ryan Logan el Bàsquet Girona compta ja amb nou peces i només faltaria un escorta i el dubte de si arribarà un cinquè interior. Albert Sàbat, Dani Garcia, Àlex Llorca, Pep Busquets, Gerard Sevillano, Ryan Logan, Robert Cosialls, Olaf Schaftenaar i Davis Rozitis.

Format a la universitat de Stonehill (NCAA 2) Logan té experiència a Europa amb l'Heffigen de la primera divisió de Luxemburg, amb el Rist Wedel de la tercera divisió d'Alemanya i amb el Paderborn de la segona categoria del bàsquet alemany amb qui va jugar la passada temporada. «He estat els últims anys a Luxemburg i a Alemanya i tinc moltes ganes d'afegir-me ara a aquest nou projecte, en una nova ciutat i un nou país», explica Logan, amb 26 anys i dos metres justos, la temporada passada rondava els 13 punts, 6 rebots i 4 assistències per partit al Paderborn.

En comparació amb Rozitis i Schaftenaar, que els dos jugaven a LEB Or al Gipuzkoa i al Canoe, respectivament, Ryan Logan és menys interior que el letó de 2,13 d'alçada (no va tirar cap triple en tota la temporada) i menys especialista en el tir que l'holandès que, al Canoe, va trigar més cops de tres punts (118) que de dos punts (90).