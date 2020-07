Sheila Avilés, la campiona del món que entrena a la Costa Brava

La Costa Brava, mar i muntanya; això ho saben molt bé una gran quantitat d'esportistes, tant amateurs com d'elit, que s'apropen a la zona per a realitzar els seus entrenaments. Entre ells, hi ha la corredora Sheila Avilés, la guanyadora de les sèries mundials Skyrunner l'any 2017 i 2019 en la modalitat Sky Classic. La corredora de 27 anys, de Santa Margarida de Montbui (l'Anoia), duu gairebé un mes entrenant -dels dos que té planificats- a la Costa Brava, gaudint de la combinació de mar i muntanya i explorant noves rutes a l'espera d'un futur incert.





Avilés, durant el seus'ha deixat veure entrenant en diferents ubicacions, per exemple, en el massís de l'Ardenya, també conegut com el massís de les Cadiretes.Més enllà de les sèries mundials Skyrunner,en el qual també destaca la medalla de bronce aconseguida en el Mundial de Mountain Running l'any 2019. Aquest any, però,no està podent gaudir com els anys anteriors amb un dorsal penjat, ja que en el calendari de curses de muntanya hi predominen els cartells de suspès per culpa de l'actual situació sanitària mundial relacionada amb la Covid-19; i el futur n'és incert.Una de les primeres carreres que s'havia de celebrar, amb la participació confirmada de Sheila Avilés, era la Lloret de Mar Trail el passat diumenge 26 de juliol. Però com Avilés, els 800 corredors que esperaven poder competir per primera vegada després del confinament -sortint amb mascareta i de forma esglaonada-, van veure com els organitzadors del club La Sansi finalment decidien suspendre la carrera. Avilés, de moment sense cap dorsal, seguirà gaudint durant un temps més de la nova normalitat i dels