Un gironí tenyeix el món de blaugrana

Quatre continents en cinc anys. Tenyint el món de color blaugrana i enriquint-se de les mil i una experiències que t'ensenyen les diferents cultures. El gironí Francesc Pujol encetarà una nova aventura a Moscou com a director de la Barça Academy, després d'haver passat per Sidney, el Caire i Dubai. «A finals de juny va sorgir l'oportunitat d'incorporar-me a l'acadèmia de Moscou i és un repte que afronto amb moltíssimes ganes», assegura.

Amb 28 anys, el tècnic de Torroella de Montgrí explica que «haver estat a diferents acadèmies m'ha donat una experiència, tot i que cada context és diferent i veure món sempre atrau moltíssim. És una nova cultura i una nova manera de fer, segurament, que espero que em faci millor». Tenint en compte el creixement personal i professional que això comporta, Pujol de seguida va estar convençut d'acceptar el repte que li plantejava el club blaugrana. Ara, però, caldrà esperar el moment de fer les maletes, que s'està allargant per culpa del coronavirus: «És un inconvenient perquè les fronteres estan tancades i és més complicat aconseguir el visat. Això impossibilita la meva arribada a Moscou a dia d'avui, però si tot va bé cap a l'octubre podré incorporar-me a peu de camp».

No és el primer cop que la COVID-19 li fa la guitza. La temporada passada va ser el director de la Barça Academy de Sidney i a mitjan febrer va haver de tornar cap a terres gironines, on va seguir treballant des de casa. «Als pocs dies d'arribar aquí van declarar l'estat d'alarma i el confinament, vaig haver de fer teletreball fins al juny, que és quan acaba la temporada, perquè l'acadèmia de Sidney seguia oberta. Allà continuaven tirant», diu.

L'aventura va començar fa cinc anys quan va marxar cap a Dubai per fer d'entrenador a l'acadèmia que hi té el Barça. Ràpidament, l'entitat va veure el seu potencial i va enviar-lo al Caire com a director. Pujol va passar dues temporades a Egipte i la passada a Austràlia. Haver viscut a tants llocs «és bastant positiu perquè són cultures totalment diferents. Entre Dubai i Egipte hi ha uns contextos molt diferents, i a Sidney encara més». «Soc una persona positiva i sempre m'agrada agafar-me a tot el que m'aporta creixement personal i professional. A tots els llocs he intentat extreure el millor i el pitjor per créixer», afirma.



La filosofia Barça

Mantenir la possessió de la pilota amb un joc de toc i control, pressionar en bloc i de manera solidària amb les línies juntes a camp contrari, recuperar ràpidament la pilota, buscar la verticalitat per superar la defensa rival i acabar definint amb eficàcia i precisió, ha donat molts èxits al Barça al llarg de la seva història. Ara bé, fer entendre aquesta filosofia a altres països són figues d'un altre paner. «Les característiques dels jugadors o la manera de pensar dins la cultura són bastant diferents. Tant a Dubai com al Caire tenen molt en compte l'aspecte condicional, que seria el més físic i tècnic dels jugadors», apunta. En canvi, a Sidney, tot i que «el futbol professional és un esport reconegut des de fa uns 30 anys, a l'acadèmia es respirava un ambient molt europeu, d'entendre el futbol a la nostra manera i creure molt en el que se'ls ensenya i transmet. Això ens agrada i ens facilita la nostra feina».

Pujol explica que «hi ha hagut llocs on ha costat més convèncer de tot el que fem, però per sort tenim recursos i evidències científiques, demostrables sobre el terreny de joc, que fan que totes les famílies ens caracteritzin per qui som i ens vegin com una cosa diferent. És el que fa especial el Barça».

«Sent director tens moltes responsabilitats. Ets com l'entrenador dels entrenadors i has de transmetre la filosofia i metodologia de joc que tenim al club, a través dels valors que creiem que l'esport ha de tenir», comenta. Fer entendre com funciona el Barça a la resta del món «no és una tasca fàcil, tot i que tenim anys i molts dies de treball constant durant la temporada per aplicar el nostre joc i convèncer». Pujol ja ha aplicat tot això a tres continents i d'aquí poc ho farà al quart.