Cor Blaugrana planteja una moció de censura contra Bartomeu

La plataforma Cor Blaugrana, liderada per Josep Maria Cremades, va anunciar ahir que pretén posar en marxa una moció de censura contra el president del Barça, Josep Maria Bartomeu. «Sabem que tenim en contra que no hi ha partits al Camp Nou, que hi ha una pandèmia en què no s'aconsellen els desplaçaments i que tan sols falta un any per a les eleccions. I, amb tot, volem fer el vot de censura. Així és el nostre nivell d'indignació», va explicar Cremades al programa Què t'hi jugues de SER Catalunya.

Cor Blaugrana es defineix en el seu compte de Twitter com «un grup de socis que pretén lluitar per la transparència, la bona praxi i el respecte al soci». Cremades, qui també va ser l'impulsor aquest mateix any de la plataforma Bots Blaugranes, ha assegurat que «no tenen ningú darrere i que ja tenen més de 2.000 signatures i menys de 5.000». De moment, començarà recollint suports mitjançant un web: mocio2020.cat.

Els impulsors necessitarien reunir com a mínim les firmes del 15% del cens electoral del club (el 2013 l'Assemblea de Compromissaris va aprovar que s'incrementés el percentatge del 5 al 15%), unes 16.000, perquè la moció de censura tirés endavant. Segons els Estatuts de club, Cor Blaugrana disposaria de 14 dies hàbils a partir de l'endemà de la recollida de les paperetes. Si se suepra superés el 15% requerit el club hauria de celebrar un referèndum que comportaria la destitució de l'actual junta directiva si ho volguessin el 66% dels votants.