Quartararo torna a deixar Maverick Viñales sense opcions de victòria

El francès Fabio Quartararo (Yamaha) va aprofitar la seva oportunitat i va aconseguir la segona victòria consecutiva en aquest inici de la temporada afectada per la pandèmia del coronavirus, en vèncer amb autoritat al circuit Ángel Nieto de Jerez per davant d'altres dos pilots de Yamaha, Maverick Viñales i Valentino Rossi.

En una impactant sortida, en tan sols un parell de voltes, Fabio Quartararo va treure més de set dècimes de segon de diferència a Rossi i cinc més a Viñales, que veien com el francès marxava en solitari ja que en la quarta volta ja tenia més de dos segons d'avantatge sobre el duo perseguidor. Mentrestant, a Viñales i Rossi se'ls acostaven perillosament els pilots de Ducati, l'australià Jack Miller i l'italià Francesco Bagnaia i una mica més enrere també Takaaki Nakagami (Honda).

En la vuitena volta, la cursa va perdre un altre protagonista (ja havia perdut Miguel Oliveira), el català Aleix Espargaró (Aprilia), que va caure en el revolt dos, sense possibilitat de continuar quan lluitava per l'onzena posició amb el seu germà, Pol Espargaró (KTM). I una volta més tard Bagnaia va aprofitar un petit error de Viñales per «colar-se» per l'interior a l'empordanès i posar-se tercer, fet que va desconcentrar el pilot de Roses, que es va veure també superat en tot just mitja volta per Jack Miller, que va caure poc després, i l'italià Franco Morbidelli (Yamaha).

A nou voltes de la fi, un problema mecànic en la Yamaha de Franco Morbidelli el va fer sortir de la pista quan perseguia Valentino Rossi, i el britànic Cal Crutchlow, que havia sortit infiltrat per la fractura d'escafoides, va haver d'entrar al seu box per tornar a sortir poc després i intentar acabar per sumar alguns punts que poden ser molt importants a la fi de l'any, tot i el dolor que ja tenia a la zona de la lesió.

Nou cop d'efecte en començar a treure fum blanc la Ducati de Francesco Bagnaia, que es va haver de retirar quan anava en una còmoda segona posició, que va deixar en mans de Valentino Rossi i Maverick Viñales, que a menys de dues voltes del final va aconseguir superar l'italià per garantir-se la segona plaça, una altra vegada, després de Fabio Quartararo.



Moto2 i Moto3

L'italià Enea Bastiniani (Kalex) va aconseguir la seva primera victòria a Moto2, per davant d'un podi completament italià que va conformar amb Luca Marini i Marc Bezzecchi. El millor espanyol de la categoria va ser el debutant Aaron Canet (Speed Up), que va acabar en una meritòria cinquena plaça.

I, finalment, el japonès Tatsuki Suzuki (Honda) es va adjudicar la victòria en Moto3, amb el britànic John McPhee (Honda) i l'italià Celestino Vietti (KTM) després d'ell, i Raúl Fernández (KTM), sisè, en ser penalitzat Jeremy Alcoba (Honda), que ha passat de la quarta a la setena posició. El líder del mundial, el gironí Albert Arenas (KTM), continua al capdavant de la classificació, tot i que no va poder sumar ni un sol punt ahir en patir una caiguda que li va provocar un esquinç al turmell.