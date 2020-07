Viñales domina els lliures i Márquez es reserva per avui

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), l'italià Marco Bezzecchi (Kalex) i Raúl Fernández (KTM) van ser els protagonistes en la primera jornada d'entrenaments lliures pel Gran Premi d'Andalusia de MotoGP que aquest cap de setmana es disputa al circuit Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. El pilot de Roses va sentenciar en una primera jornada d'entrenaments marcada per la forta calor en rodar en 1: 37.603, i amb ell líder, la segona plaça va ser per al seu company d'equip, l'italià Valentino Rossi. En Moto3, el gironí Albert Arenas espera millorar avui el 14è temps que va marcar ahir en els lliures. Al final de la sessió de lliures, Viñales va destacar que trobava positiu «tenir dues curses seguides en el mateix circuit és que podem veure si la posada a punt és bona o no».

El campió del món Marc Márquez no va participar en la primera sessió de lliures ahir però sí que ho farà avui malgrat haver estat intervingut de l'húmer aquesta mateixa setmana. Márquez, molt tranquil, es va deixar veure per boxes i va centrar tot el seu treball en la rehabilitació i recuperació de la seva intervenció de la fractura del terç mitjà de l'húmer del braç dret per intentar estar dissabte en les millors condicions físiques possibles. Caldrà veure com es troba avui en la sessio d'entrenaments lliures i si pot pilotar en condicions.