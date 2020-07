Tres gironins busquen la Segona

Amb el futbol paralitzat arreu del país, a Segona B encara hi ha un grapat d'equips que somien. Es tracta del Castelló, el Cornellà, el Barça B i el Sabadell, que demà disputaran a Màlaga la ronda final del play-off d'ascens a Segona A. Dos equips aconseguiran el premi i en l'últim combat hi haurà tres gironins que busquen fer el salt a la categoria de plata: Alfredo Gutiérrez (Castelló), Ferran Sarsanedas (Barça B) i Àngel Martínez (Sabadell).

Per arribar a la gran final, s'ha hagut de suar. Tots quatre equips formen part del grup tercer de Segona B i només aquesta dada ja deixa veure la competitivitat que hi ha a la categoria. El migcampista gironí Àngel Martínez, de 34 anys, és qui més minuts hi acumula. El capità del Sabadell ha jugat més de 1.800 minuts aquesta temporada i, tot i que pot perdre's el partit per sanció -el club ha recorregut la targeta vermella-, espera posar la cirereta contra el Barça B (20.00 hores, a Marbella), després d'eliminar a l'Atlètic de Madrid B (1-1) i la Cultural Leonesa (2-2) de l'ex del Peralada-Girona B, Èric Montes, en la tanda de penals. Especialment la de dijous passat, va ser «d'infart». I és que el pas del Sabadell a la final no va segellar-se fins al darrer moment quan, a cara o creu, el porter Ian Mackay va vestir-se d'heroi amb dues aturades. Àngel va ser expulsat a la pròrroga per protestar des de la banqueta.

«No hem dormit quasi. Han sigut dos partits amb molt desgast físic, però recuperem cada dia per arribar bé. Contra la Cultural sabíem que seria difícil perquè és un equip molt gran amb un pressupost alt i jugadors de nivell, tot i que no pensàvem que ho seria tant. El Sabadell mai abaixa els braços i vam aconseguir un empat in extremis per anar a una tanda de penals d'infart. Passar d'aquesta manera, amb tant patiment, té un valor afegit», assegura Ángel. El gironí va aterrar al Sabadell l'estiu de 2017 després de passar una temporada a Anglaterra (Blackpool, Milwall i Chesterfield) i abans ja havia tingut experiència a Segona de la mà del Girona i el Rayo Vallecano. Del 2006 al 2009 va jugar a l'Espanyol, on va tastar la Primera Divisió. El seu pròxim repte és guanyar diumenge al filial blaugrana: «Només ens separa un partit de Segona. Tenim poc temps però aprofitem cada minut. La il·lusió podrà més que qualsevol dolor físic perquè som a un pas de lluitar per un somni». «Van expulsar-me d'una manera injusta perquè les meves paraules van ser 'toca pilota'. Perdre'm la final amb tot el camí que hem fet seria un pal dur», diu.

Per la seva part, Sarsanedas, de 23 anys, no ha tingut tanta sort aquesta temporada. El d'Amer només ha pogut disputar 419 minuts per culpa d'una lesió al menisc i s'està perdent el play-off perquè continua recuperant-se. Els de García Pimienta arriben a la final superant el Valladolid Promesas amb una victòria (3-2) i el Badajoz (1-1) als penals amb el cent per cent d'efectivitat.

Enguany hi ha un ple català al play-off, tot i que l'altre protagonista de terres gironines cal buscar-lo al Castelló. El garrotxí Alfredo Gutíerrez, de 22 anys, ha aparegut amb comptagotes aquesta temporada i només ha jugat 236 minuts, tots ells com a suplent. Tot i perdre's la primera final per pujar a Segona A, que va endur-se el Logroñés, el futbolista d'Olot va entrar al minut 64 per desequilibrar en el triomf contra la Peña Deportiva (1-0) que va permetre al Castelló accedir a la seva segona final que disputarà contra el Cornellà (22.00 hores, a La Rosaleda).



El Cornellà pot fer història

D'altra banda, el Cornellà compta amb dos ex del Llagostera com són Eloy Gila i Leo Ramírez i l'excarriler de l'Olot, Iván Guzmán. L'equip del Baix Llobregat és a només un partit de pujar a Segona A per primer cop a la seva història, després de guanyar a l'Atlètic Balears (0-1) i l'Eivissa (1-2).