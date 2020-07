El GEiEG Uni va anunciar la renovació de l'aler pivot Laia Moya per un curs més. En el seu primer any de sènior, Moya ha estat enguany la segona jugadora més utilitzada per Joan Pau Torralba i ha signat una mitjana de 8,7 punts, 6 rebots i un tap per partit a Lliga Femenina 2. Amb la continuïtat de Moya, el GEiEG Uni s'assegura continuar comptant amb una peça clau de l'equip d'aquest curs.