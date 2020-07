polèmica Feijóo diu que estudia denunciar La Lliga per «irresponsabilitat»

? El president de la Xunta en funcions, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar ahir que el Govern gallec ha obert un expedient informatiu sobre els fets relacionats amb el Fuenlabrada després que es confirmés que el club va viatjar des de Madrid a la Corunya amb cinc positius per coronavirus. Preguntat per la possibilitat de seguir els passos de l'Ajuntament, que va sol·licitar a la Fiscalia que investigui el viatge del Fuenlabrada «per si fos constitutiu de delicte», Feijóo va defensar que si l'assessoria jurídica de la Xunta «ho recomana, ho farem». Per a Feijóo està acreditat que el viatge «mai s'hauria d'haver fet», així que els riscos han de ser «assumits» pel club o per La Lliga, ja que no es tracta d'un desplaçament d'un club «estranger o d'aficionats» que no coneguin el protocol existent.