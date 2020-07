Investiguen David Villa per presumpte assetjament sexual

David Villa va negar les «acusacions completament falses» d'assetjament sexual, que una extreballadora del New York City va denunciar, a Twitter, haver patit durant l'època de jugador de l'exdavanter asturià al club nord-americà. El club va anunciar que obrirà una investigació per aclarir els fets.

Divendres passat una dona que s'identifica com a Skyler B (@ItsmeskylerB) va fer reaccionar el New York City assegurant ser extreballadora del club i explicant uns fets que haurien passat entre el 2014 i 2018 amb dures acusacions sobre Villa. «Pensava que tenia l'oportunitat de la meva vida quan vaig aconseguir unes pràctiques al New York City FC. El que vaig aconseguir va ser que David Villa em toqués cada dia, i els meus caps pensaven que era molt graciós. Garanteixo que si algú mencionés el meu nom a David Villa no sabria qui soc. Mai em va cridar pel meu nom. Rarament passava un dia sense que ell m'agafés o m'assetgés verbalment, però mai va molestar-se a aprendre's el meu nom», va escriure.

El New York City va emetre un comunicat per obrir una investigació: «Ens prenem aquestes acusacions molt seriosament i no tolerem cap mena d'assetjament en cap àrea del nostre club». Per la seva part, Villa va defensar la seva innocència assegurant que les acusacions són «completament falses» i que no en tenia cap coneixement. «Fins ara no he tingut cap comunicació directa sobre aquest tema, ni de Skyler B ni del club. Per descomptat, cooperaré plenament. És difícil entendre per què això no ha sortit anteriorment si algú es va sentir incòmode», va dir.