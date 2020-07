El Fuenlabrada confirma 5 casos més de COVID-19 entre els seus jugadors

En comptes d'aclarir-se el panorama, la resolució de la temporada a Segona Divisó es complica una mica més. El Girona i l'Almeria són a l'espera que La Lliga els digui quan han de jugar els partits de la primera eliminatòria del play-off d'ascens, mentre el Saragossa encara no sap si haurà d'enfrontrar-se a l'Elx o al Fuenlabrada. La cosa pot anar per llarg perquè ahir el conjunt madrileny va anunciar que cinc jugadors més han donat positiu per COVID-19. Fins ara, el Fuenlabrada havia confirmat sis casos entre els expedicionaris a la Corunya, on roman l'equip confinat en un hotel des de dilluns, data en què havia de jugar el partit de l'última jornada contra el Deportivo. L'aparició d'aquests nous casos s'afegeix als sis de confirmats que són a la Corunya i als quatre que no van desplaçar-se a Madrid per precaució, i fa encara més difícil de resoldre l'assumpte. El conseller de Salut gallec, Jesús Vázquez, va confirmar que els jugadors i tècnics encomanats hauran de continuar confinats a l'hotel.

Tot plegat tensa encara més una situació amb molts actors i on tothom diu la seva. En aquest sentit, després del creuament de comunicats entre el CSD i La Lliga de dimecres, ahir el Deportivo va presentar una campanya #Édéxustiza en què reclama una plaça a Segona A entenent que es va adulterar la competició en no jugar el seu partit. Mentrestant, l'Elx, que ocupa la sisena posició a l'espera de si es juga el duel entre el Fuenlabrada i el Deportivo, ha tornat a la feina i s'entrena preparant un hipotètic play-off contra el Saragossa. Sigui com sigui, els nous casos al Fuenlabrada fan més complicat que es pugui jugar el partit contra el Dépor, ja descendit i que, a més a més, amenaça de no presentar-s'hi. Mentrestant, el Girona espera.