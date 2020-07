Bàsquet «segur» a Fontajau

Els famosos plans de reobertura que la Generalitat demana a les escoles o els protocols de seguretat que han de presentar els teatres i locals d'oci. Això, aplicat a l'esport, és el que va presentar ahir l'Spar Girona per engegar la seva campanya d'abonaments amb l'objectiu d'arribar a un màxim de 2.150 espectadors. A la gent de l'Uni ningú els podrà negar el seu inconformisme perquè, mentre la imensa majoria de la resta de clubs catalans resten a l'espera, des del Barça al Girona de futbol, que dimecres va presentar la campanya d'abonament sense parlar de reduccions de l'aforament de Montilivi, el club de Fontajau va presentar ahir un pla d'actuació per obrir el pavelló en els dies de partit, aprovat tant per l'Ajuntament com per la Generalitat, que té en els «grups estables de convivència» el seu eix central.

«Hem estat buscant plans d'altres clubs per mirar d'adaptar-lo a les nostres necessitats, però no n'hem sabut trobar cap i hem treballat per fer el nostre amb l'objectiu d'aconseguir que el màxim possible dels 2.600 abonats que teníem la temporada», va explicar ahir Pere Puig, director esportiu, que va presentar la campanya d'abonaments en companyia del director general, Xavi Fernández, i la directora de màrqueting, Nora Marcillo. La necessitat del distanciament social obligant a deixar dos seients lliures per cada ocupat a la mateixa fila i un a les files de dalt i de baix reduiria l'aforament de Fontajau a 980 espectadors. Molt lluny de les necessitats de l'Uni. Per evitar-ho, en el pla que la Secretaria General de l'Esport, ja li ha aprovat a l'Spar Girona, el club vendrà els abonaments per «grups de convivència» que no han de mantenir aquesta distància. Això sí, a partir de la temporada vinent el carnet serà personal i intransferible (caldrà portar el DNI als partits) i el club renuncia a vendre entrades per un partit concret. Als partits només hi podran assistir els abonats.

Des d'ahir a la tarda, el club té a la venda (i amb molt bona resposta) els abonaments per «a grups de convivència» de quatre persones i, de manera progressiva amb un calendari pautat a partir del 7 d'agost, estaran disponibles els abonaments per a tres i dues persones i, finalment, el carnet individual. Com més grups de quatre hi hagi més gran serà l'aforament total del pavelló. En els grups, els preus són de 80 euros per a cada adult i de 305 per als nascuts a partir de l'any 2008 (el carnet individual costarà 95 euros). El cost inclou tant els partits de Lliga Femenina-1 com d'Eurolliga. De moment, la campanya d'abonaments només està oberta als abonats de la temporada passada i només s'obriria a nous abonats en cas que hi hagués disponibilitat d'aforament a partir del dia 1 de setembre.

Conscients que, davant les incertes que genera la situació sanitària, la temporada no està assegurada ni tampoc que els partits es puguin jugar amb públic, des del club s'ha previst un mecanisme de retorn dels diners. Si la competició s'anul·la el setembre, es tornaria el 100% del cost, si és una més endavant el 75%, després el 50% o el 25%.