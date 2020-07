Proposta de divisió dels dos grups de LEB Or

? La FEB va confirmar ahir que el Marin gallec no ha fet efectiva la inscripció a LEB Or i, per tant, a l'espera del que passi amb els dos equips que, esportivament, van pujar a l'ACB (Gipuzkoa i Valladolid), hi ha 18 conjunts confirmats per a la LEB. Entre aquests, els tres que han pujat des de LEB Plata: Girona, Múrcia i Tizona Burgos. El sistema de competició de LEB Or divideix els equips en dos grups a la primera fase. I, segons, la divisió que es va fer pública ahir l'espera del que passi amb Guipúscoa i Valladolid, el Bàsquet Girona ja coneix els rivals que es trobaria a la Conferència Oest. Osca, Lleida, Castelló, Palma, Alacant, Múrcia, Canoe, Almansa i Granada. Una divisió que, d'entrada, deslliuraria els gironins d'enfrontar-se als equips gallecs (com Breogan o Corunya) que són dels que més s'estan movent reforçant les seves plantilles aquest estiu. Per exemple, el Breogan ha fitxat el pivot danès Kevin Larsen que va destacar molt la temporada passada amb el Palència que dirigia Carles Marco.