La patronal i la UFEC demanen que no es tanquin les instal·lacions esportives

L'Associació d'Empresaris de Clubs Catalans de Fitness (ADECAF) i la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC) han demanat al Govern de la Generalitat de Catalunya que no obligui al tancament dels centres esportius, una de les mesures preses pel Departament de Salut per pal·liar els nous brots de coronavirus que hi ha hagut en algunes zones com Barcelona.

El comunicat de l'ADECAF explica que "són un sector essencial per a la salut de les persones" perquè comporta "beneficis en el sistema immunològic i en el benestar emocional i físic dels usuaris".

A més, assegura que fins ara "tots els centres esportius han pres les mesures necessàries per garantir la seguretat de les persones que fan ús dels mateixos" i que "disposen de sistemes informàtics que permeten la traçabilitat de tots els usuaris".

El comunicat recorda que "no hi ha hagut cap focus de contagi en cap centre esportiu" i avisa que "l'impacte econòmic i emocional per a les empreses i els treballadors del sector podria ser irreparable en alguns casos".

A causa de tot això, l'ADECAF sol·licita una reunió urgent amb el Govern per consensuar les possibles solucions alternatives.

En la mateixa línia, la UFEC ha emès un altre comunicat en el qual considera que "no cal tornar a tancar les instal·lacions esportives perquè clubs, federacions i la mateixa UFEC han fet una gran inversió per condicionar i preparar els centres per a la pràctica esportiva".

D'altra banda, explica que "el sector esportiu va ser el primer a parar completament la seva activitat", que "s'han suspès competicions" i que "les pèrdues econòmiques durant els tres mesos de confinament van ser considerables: pràcticament 1.000 milions de pèrdua del VAB i 7 de cada 10 treballadors afectats per un Erto".

"Les ajudes promeses en l'inici de la pandèmia, ara fa quatre mesos, encara no han arribat", diu Gerard Esteva, president de la UFEC. "Un nou tancament serà una estocada de mort per a un sector bàsic en la cohesió social i la salut de la població".