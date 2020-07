El Massi-Tactic torna a pedalar

El coronavirus ha estat un cop molt fort per a l'esport. Ha afectat, i paralitzat, des del més modest al més mediàtic, com el Jocs Olímpics o el Tour de França, i, per tant, el Massi-Tactic no ha estat cap excepció. L'aposta més ambiciosa que ha tingut mai el ciclisme professional femení a Catalunya. En el seu segon any en les categories, l'equip nascut de l'estructura del CC Baix Ter s'havia reforçat amb ciclistes de més nivell que en la temporada de l'estrena, i hi havien arribat noms com els de la canadenca Gabrielle PIlote-Forin, la irlandesa Lauren Creamer o les gironines Ariadna i Mireia Trias, que tornaven a casa després del seu pas pel Sopela basc. Era un 2020 amb moltes expectatives que la propagació de la covid-19 va tallar de soca-rel quan, tot just, el Massi-Tactic havia corregut dues curses a València (Setmana Ciclista i Volta a la Comunitat Valenciana). Des de llavors, res. Les estrangeres tornant al seu país, confinaments arreu i un munt de curses esborrades del calendari. Cites a la Xina, a Bèlgica, a França... que es van haver de cancel·lar, o, en el millor dels casos, reprogramar per a la tardor. Ara, quan l'esport professional intenta tornar a aixecar el cap, el Massi-Tactic intentarà «disputar el màxim de curses possibles per salvar la temporada». Les tres primeres, entre demà i diumenge, seran tres curses d'un dia a Navarra i el País Basc.

«És l'UCI qui està marcant quines proves es podran disputar, però al final serà el govern de cada país qui prendrà les seves mesures», explica el president del CC Baix Ter, Sergi Güell, sobre una tornada a la normalitat que començarà a Pamplona i a Durango, però no podria continuar com estava previst el mes d'agost amb el Tour Norurega, aquest sí del Calendari UCI Pro Tour, i amb el Campionat d'Espanya a Jaén. De moment el Tour de Noruega ja ha estat cancel·lat. De cara a la tardor, sí que es mantenen moltes proves del World Tour que es van haver d'ajornar a la passada primavera, com el Giro femení i la majoria de clàssiques belgues (Fletxa Valona, Tour de Flandes, Liege-Bastogne-Liege...).

De moment, però, la realitat de la pandèmia no permet fer plans a mitjà termini i els objectius del Massi-Tactic passen per demà a Pamplona (Emakumeen Nafarroako Klasikoa), demà passat un altre cop a la capital navarresa (Clásica Femenina Navarra) i diumenge a Durango amb Durango-Durango Emakumeen Saria. Per a aquestes tres proves, el Massi-Tactic pot comptar sis corredores en cada prova. Per a la Emakumeen Nafarroako Klasikoa, Manel Gonzalo i Àngel González compten amb Gabrielle Pilote, Lauren Creamer, Belen López, Mireia Trias, Mireia Benito i Karolina Perekitko: per divendres a la Clásica Femenina, Gabrielle Pilote, Lauren Creamer, Belen López, Nerea Nuño, Mireia Benito i Patricia Ortega; i, finalment, diumenge a Durano, les sis mateixes de demà a la Emakumeen Nafarroako Klasikoa. Per calendari, dissabte hi ha una altra prova al País Basc (a Sant Sebastià), però aquesta ha estat cancel·lada.