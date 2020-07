L'Olot ofereix als abonats tres opcions per al retorn del 20% del carnet

L'aturada de la competició a Segona B arran de la pandèmia de la covid-19 va frenar en les aspiracions de l'Olot de poder somiar amb la possibilitat de lluitar pel play-off d'ascens a Segona A. La decisió de la Federació Espanyola de donar la Lliga per acabada va deixar l'equip setè a la classificació amb encara deu jornades per disputar-se. D'aquesta desena, n'hi havia quatre de previstos al Municipal que no s'hauran jugat. Per aquest motiu, ahir el club garrotxí va anunciar les mesures que ha adoptat per tal de compensar els socis, que s'han quedat sense veure quatre partits inclosos a l'abonament, i per als patrocinadors. El club opta per compensar els grans actius del projecte amb el retorn del 20% de l'abonament del carnet mitjançant tres fórmules. La primera és la deducció de l'import corresponent als 4 partits en el preu del carnet de la temporada entrant. La segona és canviar aquest 20% per una subscripció a la plataforma televisiva Footers per tal que pugui veure tots els partits de l'Olot, així com la resta de Segona B i Tercera que emeti. Per últim, el club també ofereix la renúncia a l'abonament a canvi de la congelació del preu del carnet de soci per a les temporades 2021-22 i 22-23 (sigui quina sigui la categoria on jugui) i de preferència en la reserva de places de busos que acompanyaran l'equip en els desplaçaments.

La data límit per fer saber l'opció triada és el 15 d'octubre.