Viñales acaba segon i Márquez cau en l'estrena de Quartararo al podi

El francès Fabio Quartararo (Yamaha) va aconseguir la seva primera victòria a MotoGP després de guanyar ahir el Gran Premi d'Espanya, que va disputar-se al circuit Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. Marc Márquez (Repsol Honda) va veure's obligat a fer una remuntada èpica i a lluitar per la segona plaça de Maverick Viñales, tot i que va acabar per terra a falta de poques voltes del final amb una forta caiguda que li va causar una fractura al braç dret.

Ja abans de començar la cursa van produir-se dues baixes, una coneguda, la de l'espanyol Alex Rins (Suzuki), que va patir una caiguda durant els entrenaments amb una fractura-luxació de l'espatlla dreta, mentre que el britànic Cal Crutchlow (Honda) ho va ser durant els entrenaments lliures matinals de diumenge.

A set voltes del final, Márquez va superar primer Pol Espargaró i va «enganxar-se» a Dovizioso, a qui va superar en l'últim revolt per travessar la línia de meta en quarta posició i començar la caça de Miller i Viñales. No va trigar gaire el pilot de Repsol Honda a avançar Miller, que en una ocasió li va tornar l'avançament, però el de Cervera no es va donar per vençut i de seguida va tornar a superar-lo per anar a buscar Maverick Viñales, que era segon a la cursa amb un Quartararo ja molt destacat i pràcticament inaccessible tret que cometés algun error, cosa que no va ser.

Qui sí va cometre un segon error va ser Márquez quan era ja després del rebuf de Viñales, tornant a caure al revolt Mick Doohan, sense possibilitat de continuar amb clars símptomes d'haver-se fet mal al braç dret. La victòria de Fabio Quartararo va ser inapel·lable, seguit per Maverick Viñales i Andrea Dovizioso, per davant de Jack Miller, Franco Morbidelli i Pol Espargaró.



Gran victòria d'Albert Arenas

El gironí Albert Arenas (KTM) va aconseguir la seva segona victòria consecutiva, després d'imposar-se al GP d'Espanya de Moto3. D'aquesta manera, es consolida encara més com a líder a la més petita de les categories.

Arenas va esperar el moment magistral en l'últim revolt de la darrera volta per superar «pel lloc» tots els seus rivals, entre els quals John McPhee, que va acabar per terra just en aquell punt per forçar en excés la trajectòria. El gironí se'n va anar a buscar Arbolino, a qui va avançar magistralment al revolt Jorge Lorenzo, l'últim del circuit, pel millor lloc del mateix, la qual cosa li va garantir sumar la seva segona victòria consecutiva aquesta temporada per consolidar-se com a líder, i la cinquena de la seva carrera esportiva.