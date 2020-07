Vilafant corre la cinquena cursa Nocturna amb molta seguretat

Un total de dues-centes persones, totes les que permetia el reglament d'inscripció de la cursa, han participat aquest dissabte a la cinquena edició de la Nocturna de Vilafant. Tots els assistents han hagut de passar per un detector de temperatura abans de participar.

La sortida s'ha fet de manera esgraonada, per parelles, cada cinc segons, des de l'espai polivalent Àgora. Qui ha volgut ha fet la prova corrent i també hi havia l'opció de fer-la marxant per cobrir els dos recorreguts de 5 i 10 quilòmetres que vorejaven el Manol i Palol Sabaldòria.

Una trentena de voluntaris de l'Espai Jove, Protecció Civil i personal de l'Ajuntament han fet possible el bon desenvolupament de la prova.



Primers classificats de cada categoria

En la categoria llarga el podi ha estat per a Marsal Florent, Jean Paul Blésès i David Gómez, en categoria masculina, i Bea Prior de Sola, Mireia Bach i Blanca Toledano en la femenina. En la cursa curta, els tres primers van ser Pau Rojas, Marc Gálvez i Adrià Marín. El podi femení el van ocupar Tània Rabaneda, Ana Giroto i Laia López. El control horari ha anat a càrrec de Curses.cat.