L'últim ball abans del moment decisiu de la temporada

Aconseguit el primer objectiu, la classificació per al play-off, el dilema apareix ara. Què ha de fer el Girona a Alcorcón? Competir a mort i lluitar per la tercera plaça? Donar descans a la majoria de titulars habituals i anar al Santo Domingo a passar l'estona tot pensant en la promoció? Veure des d'on bufa el vent i actuar sobre la marxa? Les preguntes que es faria un aficionat qualsevol tenen resposta per a Francisco Rodríguez. Sap del cert que més d'una possibilitat pot anar de la mà sense cap mena de problema, així que avui, contra un rival que no es juga res i que té la permanència a la butxaca, la meta no és pas cap altra que la d'intentar reservar alguns efectius però alhora competir per tancar la lliga regular de la millor manera possible tot preparant-se a consciència pel que ve. Les baixes d'homes com Samu Sáiz i Jonatan Soriano han trastocat els plans de l'entrenador, que introduirà alguns canvis al seu onze. Una de les novetats pot ser veure Cristhian Stuani a la banqueta perquè l'uruguaià, espremut al màxim des que es va reprendre la competició, necessita descans per afrontar el tram decisiu de la millor manera possible.

«Volem guanyar tots els partits que ens queden fins al final i hem preparat la visita a Alcorcón per això, independentment de qui pugui ocupar cada posició a l'onze», explicava ahir en roda de premsa Francisco. Des de la seva arribada a Montilivi el Girona no coneix la derrota, però manté la mala inèrcia que el persegueix com a visitant des que va començar la temporada. A fora, i amb l'andalús al timó, s'ha empatat a Gijón (0-0) i a Lugo (2-2). Una victòria al Santo Domingo no només serviria per maquillar aquest balanç, un dels pitjors de la categoria, sinó també per aspirar a la tercera posició final. Ara mateix l'equip és quart, amb els mateixos 63 punts que té l'Almeria, tercer, i un més que el Saragossa, cinquè amb 62. Si es guanya i els andalusos no ho fan contra el Màlaga, el tercer lloc serà una realitat. Empatar a punts amb l'Almeria no serveix degut al gol average. Aquest avantatge sí que existeix en canvi amb els aragonesos.

Hi haurà rotacions. Això és un fet. I és molt probable que Stuani descansi, com a mínim d'entrada. «És important que estigui amb nosaltres a Alcorcón, però veurem com ho fem perquè és veritat que és un dels pocs jugadors que necessita un respir que no ha tingut encara i intentarem que arribi bé per dijous», deia d'ell Francisco. El seu teòric relleu, Jonatan Soriano, va patir un pinçament a l'esquena durant l'entrenament d'ahir i està descartat, per la qual cosa el jove Zeballos té opcions de sortir d'inici, sempre que es faci descansar el 7 de bon començament. Samu Sáiz, amb molèsties, tampoc està disponible i ha quedat fora d'una convocatòria amb força presència dels joves del filial. Ibrahima Kebe i Pau Víctor, habituals en les ­últimes jornades, no estaran sols perquè els acompanyarà Ilias Chaira. Torna Brial Oliván, que va descansar per contracte contra el Cadis (està cedit a Montilivi pel conjunt andalús) i avui serà titular. Mojica haurà de complir un partit de sanció per la innecessària targeta vermella que va veure el passat divendres. Pablo Maffeo i Jordi Calavera continuen fora de combat. Jonás Ramalho podria repetir com a lateral dret, encara que Francisco té d'altres opcions per ocupar aquesta posició, com situar-hi Aday Benítez o Valery Fernández.

L'Alcorcón, per la seva banda, ja no s'hi juga absolutament res. És impossible que baixi i tampoc pot atrapar les posicions de play-off, encara que fa pocs dies tenia encara opcions de fer-ho. El seu tècnic, Fran Fernández, té la baixa per sanció del lateral esquerre Carles Bellvís.