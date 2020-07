Identificat l'organitzador d'un partit de futbol entre contagiats i no infectats

Un jove de 23 anys ha estat denunciat aquesta tarda com a responsable i organitzador d'un esdeveniment esportiu previst per a aquest pròxim dilluns a Mendillorri, en el qual s'enfrontaria un equip de persones infectades de Covid-19 contra un altre equip de persones que no estiguessin infectades.

La Policia Municipal de Pamplona ha aconseguit identificar a aquesta persona com a responsable i organitzador de l'esdeveniment realitzat a través de les xarxes socials.

Es tracta d'un jove de 23 anys domiciliat a Pamplona al qual se li ha denunciat per incomplir l'article 34 de l'Ordenança Municipal sobre promoció de Conductes Cíviques i que comporta una multa de fins a 3.000 euros, ha informat la Policia Municipal de Pamplona.

Aquesta mateixa persona va ser denunciada el mes de juny passat per organitzar una quedada de joves a la zona del llac de Mendillorri a la qual van acudir diversos centenars de persones, i pel que se li va tramitar un expedient sancionador per incomplir l'Ordenança Municipal sobre Promoció de Conductes Cíviques i Protecció d'espais públics, i que comportava una multa d'entre 1.500 i 3.000 euros que ja li va ser notificada.

A més, i amb independència de les mesures administratives adoptades, s'estan analitzant les possibles responsabilitats penals que aquest tipus d'actes poguessin comportar.

De qualsevol forma, i al marge de les responsabilitats administratives o penals, des de Policia Municipal han realitzat una crida a "el seny i la sensatesa perquè ningú acudeixi a aquests o altres esdeveniments en els quals no es pugui garantir la seguretat sanitària i es posi en risc la salut pública".

Des de Policia Municipal han remarcat que "aquestes crides no sols suposen un perill per a la ciutadania, sinó també per a totes les persones que diàriament treballen per sanar o prevenir els contagis i, sobretot, per totes les persones que han perdut a un ser estimat".