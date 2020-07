El Barça B i el Sabadell fan un pas endavant per jugar l'any que ve a Segona

El Barça B es va classificar ahir per a les semifinals de la fase d'ascens a la Segona Divisió després de superar el Valladolid Promesas per 3-2. L'equip que entrena Javier García Pimienta, i que afronta aquesta promoció amb un grapat de baixes, va superar un partit molt igualat disputat a l'estadi Ciutat de Màlaga, gràcies a un doblet de Konrad de la Fuente i un altre gol de Monchu. Al filial blaugrana li segueix els passos el Sabadell, que es va imposar a l'Atlètic de Madrid B a la tanda de penals, després que el temps reglamentari acabés amb empat al marcador (1-1). Tots dos equips, com també el Cornellà, són els tres conjunts catalans que passen a la següentronda de la lligueta per pujar a la Segona Divisió A. En tancar aquesta edició s'estava disputant el Cartagena-Atlètic Balears. El guanyador ha pujat directament a la categoria de plata.

D'altra banda, el Terrassa es va desfer de l'Europa (1-0) i s'enfrontarà a L'Hospitalet, botxí el dissabte del Sant Andreu, per un lloc a la Segona Divisió B.