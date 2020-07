Viñales sortirà segon a Jerez entre el francès Quartararo i Marc Márquez

El francès Fabio Quartararo (Yamaha) va aconseguir la seva primera «pole position» de la temporada i un nou rècord en rodar en 1:36.705 durant la classificació per al Gran Premi d'Espanya de MotoGP al circuit de Jerez de la Frontera. Quartararo va superar per molt escàs marge l'empordanès Maverick Viñales (Yamaha) i el campió del món del Repsol Honda, Marc Márquez.

En Moto GP, ahir hi va haver molta igualtat en una Q2 en la qual la lluita principal va ser a tres. Maverick Viñales i Marc Márquez, segon i tercer, es van anar repartint el primer lloc fins que Quartararo, en la seva última volta i sense donar més opció a rèplica, va rebentar el rècord de Jerez.

Després d'aconseguir la «pole» a Jerez en 2019, i també sortir primer en les dues últimes cites del passat Mundial (Malàisia i València), «El Diable» continua demostrant que a una única volta pot ser, i moltes vegades ho és, imparable. I ni el confinament i ni l'aturada l'han canviat. Els dos últims minuts van ser de vertigen. Primer Márquez, després Viñales i finalment Quartararo es van posar al capdavant. Ells compartiran la primera línia, mentre que des de la segona sortiran Francesco Bagnaia (Ducati), Jack Miller (Ducati) i Carl Crutchlow (Honda).

Pol Espargaró (KTM), que venia de la Q1, sortirà setè per davant d'Andrea Dovizioso (Ducati) i Álex Rins (Suzuki), mentre que Franco Morbidelli (Petronas Yamaha), Valentino Rossi (Yamaha) i Joan Mir (Suzuki) completen el «Top 1». En la cara dolenta del dia, hi va haver caigudes d'Andrea Dovizioso (Ducati), Jack Miller (Ducati) i Álex Rins (Suzuki), que es va emportar la pitjor part i va haver de marxar assistit i visiblement danyat al centre mèdic després de perdre el control de la seva moto en un revolt ràpid. Rins no podrà participar en la cursa.



Arenas, setè a Moto 3

El líder del mundial en la categoria petita, el pilot nascut a Girona Albert Arenas, només va poder ser ser setè ahir en la qualificació a Jerez. Tatsuki Suzuki (Honda) va volar per signar un 1.45.465, el rècord absolut de la pista andalusa.