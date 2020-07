Francisco: «Som un equip, per això guanyem i patim sempre junts»

Francisco ha complert la primera missió amb el Girona. Després de la victòria d'ahir contra el ja ascendit Cadis (2-1), el blanc-i-vermells es classifiquen al play-off d'ascens a Primera. Tot i que al final va tocar patir per culpa d'una inconsciència de Mojica, l'entrenador està «content» amb la feina que fa l'equip i seguirà apostant amb els mateixos fins a l'últim partit davant l'Alcorcón perquè és important allargar «la mentalitat guanyadora».



el «play-off»



«Faig una molt bona valoració. Quan vam decidir venir a Girona, estàvem lluny de la tercera plaça. Era un repte complicat, però sabia que hi havia possibilitats. Per això vam venir. Estic molt content. Encara ens queda molt recorregut i aconseguir coses en aquest tram final no és gens fàcil. Qualsevol equip et guanya. Ens ha tocat patir perquè tocava, però estem en la línia de seguir endavant».

el penal de mojica



«No he vist la jugada, però entenc que si l'àrbitre l'ha revisat al VAR és que era un penal clar. No ens podem permetre aquest tipus d'accions al play-off . Un error individual ens pot costar una fita tant important com estar a Primera Divisió. Treballarem per rectificar-ho. Tot i així, hem aconseguit 11 punts dels 15 possibles i estic molt content amb tots els jugadors. Demà (avui) intentarem arreglar aquest error perquè no torni a passar».



la manca de gol



«Ens ha costat generar perquè és un partit de Segona Divisió, que és molt complicada. No sé si la gent està acostumada a gunayar-ho tot a Segona, però no és així. Hem de ser equilibrats i hem arribat a la fase d'ascens sense perdre cinc partits seguits. Hem d'estar contents, des de la humilitat, i ser realistes. L'equip competeix bé i seguirem la mateixa línia».



la càrrega de minuts



«Hem de seguir en la mateixa línia. La pròxim partit el jugaran els millors per guanyar-lo, ho tinc claríssim. Hem de jugar amb aquesta mentalitat el play-off. Veurem com arriben els jugadors, però ara mateix competirem per sumar els tres punts que tenim en joc dilluns».



la segona línia



«Borja (García) i Samu (Sáiz) han fet una molt bona primera part. No es tracta només de la segona línia. Aquí defensen i ataquen tots. Som un equip i això ens dona rendiment. Ho intentarem perquè tenim jugadors per fer-ho. Guanyem i patim junts. Tant de bo poguem treure tot el rendiment als de dalt, però de moment ens ho dona Stuani».



tenir stuani



«Stuani està dins l'equip i ha de defensar i treballar. Ha de fer el mateix que la resta de companys».