Avui estrena amb l'equip de 3x3 a París

La pandèmia de covid-19 ha aturat gairebé del tot les competicions de 3x3, però hi ha algunes excepcions, com el París 3x3 Tour, que avui celebrarà un torneig d'un dia al Boulevard Massena de la capital francesa. Un torneig que viurà l'estrena oficial del nou equip de 3x3 del Bàsquet Girona, que hi competirà amb Àlex Llorca, Javi Vega, Sergi Pino i Sergio de la Fuente. Aquest cop no hi seran ni Nacho Martín ni Xevi Guirao. «Sempre he jugat 3x3 els estius i ara tindré el privilegi de fer-ho amb el Bàsquet Girona, encara que aquest estiu serà diferent per tot el que ha passat, però de cara al següent ja espero que puguem jugar molts més tornejos», va assegurar Àlex Llorca.