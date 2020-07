Joan Budó: «Volem ser un equip més de la gran família que forma La Jonquera»

Amb vuit anys, Joan Budó Ricart (la Jonquera, 1963) va començar a jugar a futbol a la base en el seu poble. Jugador, entrenador de base i soci en el passat, Budó és el nou president del club. Ha agafa el relleu de Josep Vilaplana al capdavant de la Unió Esportiva, acompanyat per un grup de fins a deu simpatitzants i socis per gestionar l'entitat.

Sempre ha estat present al club, però com acaba liderant la nova junta de La Jonquera?

Som un grup de gent que estem vinculats amb el dia a dia de la Unió Esportiva La Jonquera, on hi ha socis, exjugadors o pares del futbol base. Hem decidit fer un pas endavant i portar la gestió del club, que aquest any suma 98 anys d'història.

El primer equip continuarà un any més a Primera Catalana. Com va la planificació?

Estem confeccionant una plantilla per assolir l'objectiu d'aquesta temporada, mantenir la categoria. Entenem que és una lliga prou maca i portem un bon grapat d'anys jugant-hi. Apostarem per jugadors de proximitat i algunes peces del filial. A més, l'Enzo Galli és un entrenador que coneix perfectament el club, de dalt a baix, creu en el projecte i nosaltres també hi confiem plenament en ell.

El filial ha aconseguit l'ascens a Tercera Catalana en el seu debut. Sembla que vulguin donar continuïtat a aquest èxit.

El filial ha de servir per fer créixer jugadors del juvenil o de pobles del voltant, que sigui un pas previ al primer equip. De moment, tres jugadors del filial s'incorporen al primer equip i tot plegat ens ha de servir per reforçar la plantilla amb jugadors de casa.

Respecte a la base, David Casado continua?

Tenim un coordinador esportiu extraordinari, sense cap dubte. La idea és tenir equips en totes les categories des de caganius fins a juvenil, amb jugadors de La Jonquera i els pobles del voltant. Aspirem a tenir bons entrenadors i entrenaments de qualitat perquè tot rutlli. A més, la base ha de servir per ser un punt de trobada entre els jugadors i les famílies perquè tothom estigui a gust al nostre club.

Que els hi agradaria fer en el seu mandat?

Volem mantenir les categories del primer equip i el filial, a més dels deu o dotze equips de futbol base. Des de la junta volem ser un equip més de la gran família que forma La Jonquera. Volem donar estabilitat i continuïtat al club. També podem intentar fer una mica més de poble, amb el filial per exemple, però hem de ser conscients que som un club d'un poble de tres mil habitants i els recursos que podem tenir.