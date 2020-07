El Vila-sacra no inscriu els equips i es manté en el llimbs sense junta directiva

La Unió Esportiva Vila-sacra es troba a la deriva. De moment, el club no té una junta directiva definida i no ha inscrit cap equip per a la temporada que ve. En aquest sentit, la carambola ha beneficiat els interessos de l'Empuriabrava-Castelló B, que després de l'ascens ha pogut reubicar-se al grup 15 de la Tercera Catalana per la plaça que deixa lliure el club vilasa- crenc, a més del Quarta Catalana. Paral·lelament a l'abandonament de la plaça del primer equip i filial, una dotzena dels de base han quedat alliberats fins ara, juntament amb el femení que podria reubicar-se a Vilafant, acompanyat d'un grapat d'equips que han pogut quedar penjats per la inexistent gestió a Vila-sacra.



Un relleu inexistent

L'últim president, Fran Moreno, també coordinador i entrenador de la base de l'entitat durant els últims deu anys, va fer un pas al costat abans d'acabar el 2019, ja que enguany tocava celebrar unes noves eleccions. Fins ara, haurien presentat les seves propostes de gestió a l'Ajuntament de Vila-sacra dues alternatives, però en cap cas s'han acabat materialitzant més enllà d'intencions, perdent la plaça de Tercera Catalana i, previsiblement, posant el punt final a una dècada de creixement del futbol a Vila-sacra.