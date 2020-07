El Reial Madrid ho té a tocar

Es fa difícil pensar que el Reial Madrid deixarà escapar aquesta Lliga. Sembla impossible. Des que va tornar a posar-se en marxa la competició que l'equip que entrena Zinedine Zidane no fa altra cosa que comptar els seus partits per victòries. Guanya, guanya i no deixa de guanyar. El millor mètode per aprofitar les relliscades del Barça. Només han sigut un parell, però amb això ja n'hi ha hagut prou per obrir una escletxa de quatre punts quen en queden només sis en joc. Anit, malgrat la pressió del conjunt blaugrana, nou triomf. Aquest cop es va imposar a Granada, gràcies a un inici elèctric.

Només va necessitar un quart d'hora el Reial Madrid per situar un avantatge de dos gols al marcador. Mendy i Benzema van veure porteria en un tres i no res. Llavors, torn per al control, la pausa. Sap fer-ho molt bé això l'equip blanc, que només va patir a l'inici del segon temps, quan un contracop molt ben culminat per Machís va situar un 1-2 que ja no es va moure. Aquest dijous, primera oportunitat per deixar el títol vist per a sentència.