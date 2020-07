El Reial Madrid fa una crida a la calma als aficionats per si es guanya la Lliga

El Reial Madrid demanava ahir als seus aficionats que no se citin a la plaça de Cibeles, el lloc habitual de celebració dels títols de l'equip blanc, si demà el conjunt que entrena Zinedine Zidane es proclama campió de Lliga de manera matemàtica. L'entitat, al mateix temps, afirmava que els jugadors no ho faran, tot recordant la «difícil situació que vivim» i «l'esforç que la societat està fent per combatre els efectes de la pandèmia». El Reial Madrid serà campió si guanya el Vila-real ja que ara té 83 punts, quatre d'avantatge respecte el Barça (79) quan només resten dues jornades.