Pep Busquets Talent jove per al Girona de la mà del Joventut

El bon paper del Joventut en la recent fase final de l'ACB a València va estar marcat per la valenta aposta de Carles Duran amb els joves. Noms com Joel Parra, Nenad Dimitrijevic, Arnau Parrado, Arturs Zagars o Pep Busquets que, ahir, es va convertir en la primera cara de la plantilla amb què el Bàsquet Girona encararà la seva estrena a LEB Or. L'aler de Granollers (21 anys i 2,01) aterra a Fontajau cedit per la Penya i s'afegeix a les tres renovacions (Albert Sàbat, Gerard Sevillano i Robert Cosialls) en l'equip que Jordi Plà i Carles Marco van construint a poc a poc.

«Estic molt content de tenir aquesta oportunitat de venir al Bàsquet Girona per tot el que ha representat en el passat aquest club, l'afició que hi ha hagut a la província i, a més, els esforços que està fent en Marc (Gasol) pel bàsquet a Girona», explicava ahir Pep Busquets, que tant pot jugar de «2» com de «3», en una posició on coincidirà amb el també badaloní Gerard Sevillano.

Format al bàsquet base del Joventut i medalla de plata en els Campionats d'Europa sub-18 i sub-20, Busquets coneix la LEB Or perquè hi ha jugat uns mesos aquesta temporada cedit per la Penya a l'Alacant (6 punts i 3 rebots en 22 minuts) i perquè abans ja hi havia jugat amb el Prat fa dues temporades. Després de destacar en el bàsquet base de la Penya, Busquets va estar vinculat als badalonins jugant a Lliga EBA amb l'Arenys i a LEB Or i LEB Plat amb el Prat.

El passat novembre, Busquets va deixar el Prat de LEB Plata per anar cedit a l'Alacant, LEB Or, on, amb l'exbase Pedro Rivero a la banqueta, va tenir molts minuts fins a l'aturada de la competició per coronavirus: 26 minuts de mitjana en 23 partits.

Després, un cop descartada la represa de la competició a LEB Or, la Penya el va recuperar per jugar la fase final de l'ACB a València i allà Pep Busquets va tenir el seu moment mediàtic en el partit contra el Barça a la Fonteta (7 punts i 2 rebots en 14 minuts).