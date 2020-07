Guardiola: «No hem de demanar permís a ningú per jugar la Champions»

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, va celebrar ahir el perdó del Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) al seu club com «un bon dia pel futbol» i va assegurar que no han de «demanar permís» per disputar la propera Lliga de Campions perquè l'equip ha fet mèrits per disputar-la. «Si haguéssim trencat les regles ens ho haurien prohibit. El club creia que el que va fer era correcte i tres jutges van dir que així era. La gent, però, deia que estàvem mentint. No hi havia pressumpció d'innocència. No hem de demanar permís per jugar la Champions, ens ho mereixem», va dir.