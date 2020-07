L'Ajuntament de Castelló engega avui les activitats esportives gratuïtes

Avui han començat les activitats gratuïtes a platja d'Empuriabrava: Ioga, zumba i crossfit. L'excepcionalitat del moment ha obligat a suspendre tots els tornejos de tarda però s'han pogut mantenir les activitats del matí.

L'objectiu d'aquestes activitats és dinamitzar el turisme durant els mesos d'estiu i oferir activitats esportives d'oci a la platja. D'aquesta manera es promociona la pràctica esportiva entre la població i es dona alternatives al turisme.

Les activitats es porten a terme a la zona esportiva de la Platja d'Empuriabrava. De dilluns a dijous d'11.30 h a 12.15 h, s'ofereixen classes de zumba, dimecres i divendres de 8 h a 9 h sessions de Ioga i els divendres, d'11.30 h a 12.15 h Crossfit.

Per assistir a les diferents sessions no cal inscripció prèvia però hi haurà aforament limitat i normes de distanciament físic. Totes les activitats són gratuïtes i s'allargaran fins al 21 d'agost.