VÍDEORESUM | Vidal sosté el Barcelona en la lluita

El Barcelona es manté en la lluita pel títol de lliga, gràcies a un solitari gol, signat per Arturo Vidal en l'inici de la primera meitat, contra un Reial Valladolid que, com sol ser habitual, ha plantat cara, s'ha mostrat atrevit i ha merescut puntuar.

El Barça ha saltat a la gespa del José Zorrilla amb la ferma intenció de controlar el joc des del minut u, i ha pressionat a tot el camp per tenir la pilota i assetjar l'àrea blanc-i-violeta. I Semedo s'ha convertit en protagonista des de la banda, desbordant per buscar centres.

I, de fet, el primer xut a porta del quadre blaugrana ha sorgit després de la jugada i centre de Semedo, que ha trobat a Riqui Puig, tot i que el tret d'aquest ha estat detingut sense dificultat per Jordi Masip. Ha estat una advertència clara. Al Reial Valladolid li costava evitar el setge català.

No ha trigat a arribar el gol, també des d'una jugada iniciada per Semedo, que ha combinat amb Messi perquè aquest trobés a Vidal, qui la ha enganxat amb una bona rematada, ajustant-lo al pal i impedint que el porter local pogués fer res per aturar-lo. Més aquest gol no ha frenat la intensitat dels de Quique Setién.

Només quatre minuts després, Griezmann ha tingut a les seves botes un gol cantat, però ha colpejat malament la pilota i ha sortit fora. Un error difícil d'explicar en un jugador de la qualitat i experiència del davanter francès que ha permès que el Reial Valladolid seguís amb vida i amb ganes de lluita.

Això sí, no ha tingut massa ocasions per aconseguir l'àrea blaugrana i tan sols Guardiola ha intentat sorprendre Ter Stegen des de fora de l'àrea, però el seu llançament no ha portat perill. Això, però, no ha frenat els val·lisoletans, que han pogut empatar el partit a falta de set minuts per al descans.

Kike Pérez, després d'un servei de Masip, aconseguia avançar, en carrera, la defensa blaugrana, per plantar-se sol davant Ter Stegen, però ja ha arribat forçat i ha perdut una grandíssima ocasió per marcar. Fins i totTer Stegen s'ha acostat al jugador del planter amb un gest paternalista.

Amb el Reial Valladolid disposat a no rendir-se, a esforçar-se fins al màxim en el pla defensiu, i un Barcelona que volia reivindicar-se, s'ha arribar a la mitja part amb l'avantatge aportada per Vidal en el primer quart del partit.

Després de la represa, s'han produït més canvis en el quadre local -que ja en va tenir un primer als 24 minuts, després de la lesió de Raúl Carnero-, per buscar més creació a través d'Hervías i Ünal, mentre que Quique Setién ha tret un Griezmann poc encertat per donar entrada a Luis Suárez.

El Reial Valladolid volia competir. Kike Pérez ha mostrat la seva desimboltura i ha estat el més actiu del seu equip a l'hora d'encarar l'àrea rival i el que ha disposat d'una magnífica oportunitat per igualar el xoc, amb un xut que, al entrar en carrera, ha acabat sortint desviat.

El conjunt blanc-i-violeta s'ha bolcat per intentar treure alguna cosa positiva. Ünal també ho intentava, encara que amb rematades poc potents davant les quals el porter alemany no ha tingut problemes. Han estat moments de control del Reial Valladolid, de molta intensitat, però quan aquesta baixava, el Barça tornava a la càrrega.

Això sí, Masip no ha hagut de preocupar-se, perquè l'únic remat del quadre blaugrana en aquesta fase de control local s'ha produït de falta directa, amb Messi com a protagonista. I ha estat atent per aturar-lo. Mentrestant, els locals seguien lluitant i no han desistit en la seva obstinació fins al final, amb trets de Sandro i de Waldo que ha parat Ter Stegen, per conservar la victòria del seu equip.

FITXA TÈCNICA



REIAL VALLADOLID: Masip; Moyano, Olives, Javi Sánchez, R.Carner (Nacho, min.24), Joaquín (Bullies, min.46), San Emeterio, Alcaraz (Enes Unal, min.46), Óscar Plano (Waldo, min.80), Kike Pérez i Sergi Guardiola (Sandro, min.61).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet (Araujo, min.57), Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets (Júnior, min.74), Rique Puig (Rakitic, min.57); Vidal, Messi i Griezmann (Luis Suárez, min.46).

-GOL: 0 - 1, min.15, Vidal.

-ÀRBITRE: Mateu Lahoz (C.Valencià). Va amonestar amb targeta groga a Lenglet (min.40) i Jordi Alba (min.78) en l'FC Barcelona i a Alcaraz (min.45), Kike Pérez (min.65) en el Reial Valladolid.

-ESTADI: Estadi Municipal José Zorrilla.