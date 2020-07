baixes Calavera es lesiona a la cuixa i Borja García és baixa d'última hora

Francisco Rodríoguez ja arribava a Lugo amb les baixes importants del lesionat Maffeo i i del sancionat Juanpe. Només arribar a terres gallegues però, el tècnic va quedar-se sense Borja García i passada la mitja hora de partit va veure com perdia Calavera. El madrileny va patir un procés digestiu lleu que el va fer ser baixa. Per si no n'hi hagués prou, superada la mitja hora de joc, Calavera va notar una punxada a darrere la cuixa durant una cursa i de seguida va notar que no podia continuar. El lateral va haver de ser substituït per Ramalho. La baixa de Calavera, que serà per uns quants dies, complica la situació al lateral dret on Maffeo també està lesionat. El tarragoní va forçar la targeta (la 5a) un cop lesionat i serà sancionat contra el Cadis.