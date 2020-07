La Travessia a l'Estany s'ajorna fins a l'any que ve per la pandèmia

La 77a edició de la Travessia a l'Estany de Banyoles, que estava prevista per al pròxim 20 de setembre, ha estat suspesa per culpa de la pandèmia de la covid-19. El Club Natació Banyoles, organitzador de l'acte, va anunciar ahir la cancel·lació enguany de la tradicional prova aquàtica i va informar que se celebrarà el 19 de setembre del 2021. La decisió s'ha adoptat davant la impossibilitat de celebrar la competició amb normalitat per les estrictes mesures de seguretat que imposen les autoritats sanitàries. Les alteracions que comportaven impossibilitaven una participació massiva i es perdia l'esperit d'una cita considerada una celebració de la natació catalana. El club banyolí agraeix la comprensió i suport del piló de clubs que participen cada any a la prova.

L'ajornament de la Travessia es produeix al mateix temps que la de la novena edició de la Volta Nedant a l'Estany de Banyoles, que estava prevista per al pròxim agost i que també es disputarà el 202. Això sí, la Volta Nedant a l'Estany encara té la data per confirmar.