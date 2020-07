Labuckiene: 15 anys després d'apuntar el nom de Paugaite a Santa Eugènia

ra fa quinze anys, un dels embrions del que ara és l'Uni era un cadet del CESET, format tant per jugadores del club de Santa Eugènia com d'altres provinents del Vedruna (entre elles Marta Xargay), que entrenaven Pere Puig i Anna Caula. Aquell equip, el Multiòptiques Solà Ceset ,va ser l'amfitrió de la categoria femenina d'un torneig (Cibertel Cup 2005), que va portar a Santa Eugènia equips de primer nivell europeu de la categoria cadet. Entre aquests, el Vilnius BS Haribo on, segons la crònica de la primera jornada del torneig que va publicar el digital eldimoni.com, hi destacava especialment una pivot: «Apunteu aquest nom: Giedre Paugaite. 190 centímetres de bàsquet de la millor qualitat que ha obtingut el reconeixement unànime de tots els assistents».

Una dècada i mitja després, aquella noia només ha crescut dos centímetres més, però, s'ha convertit en l'experimentada pivot que tancarà la plantilla de l'Spar Girona de la temporada vinent. Giedre Paugaite és ara Giedre Labuckiene, després de casar-se amb Arnas Labuckas (curiosament exjugador del Sant Josep Girona a LEB Or la temporada 2011/12), i als seus trenta anys ha jugat a Lituània, Letònia, Bielorússia, Polònia i França.

Amb una extensa carrera en el bàsquet europeu, Giedre Labuckiene es va donar a conèixer, encara com a Giedre Paugaite, competint en el Vici Kaunas del seu país i posteriorment ha passat per equips com el Mondeville i el Charleville francesos, Minsk (Bielorússia), Riga (Letònia) o el Wisla Cracòvia (Polònia). Amb les letones, Labuckiene va jugar a l'Eurocup amb 11 punts i 7,6 rebots per partit mentre que amb el Wisla Cracòvia va jugar l'Eurolliga fa tres anys, competició en la que ja havia debutat de més jove amb el Kaunas. En aquesta darrera temporada, Labuckiene ha estat fent més de 8 punts i 8 rebots per partit amb Lublin polonès i ara arriba, o torna, a Girona per complementar-se amb la txeca Julia Resingerova en la posició de 5. «Són dues jugadores que es complementen molt bé, perquè Labuckiene és un cinc molt mòbil i intensa que pot defensar pivots més baixes i que ha demostrat molta capacitat per sumar punts i rebots en els equips en que ha estat», explica el director esportiu de Spar Girona, Pere Puig, i entrenador d'aquell cadet del Ceset que es va enfrontar a la jove Paugaite del Vilnius.

Amb la confirmació del fitxatge de Giedre Labuckiene, Èric Surís compta ja amb les 11 fitxes professionals que tindrà el propers curs: Laia Palau, Chelsea Gray, Paola Ferrari, Frida Eldebrink, Júlia Soler, Sonja Vasic, Helena Oma, Adaora Elonu, María Araújo, Julia Reisingerova i Giedre Labuckiene. Una plantilla llarga, compensada, i amb molt talent ofensiu, que ara s'haurà de convertir en un equip. Com també passarà amb diferents jugadores del Perfumerísa Avenida o del València, Chelsea Gray arribarà a Girona més tard que la resta de les seves companyes perquè aquest estiu jugarà la WNBA.