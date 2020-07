Presenten la fase d'ascens catalana a Segona B

La tribuna de l'Estadi Municipal de Badalona va ser ahir l'escenari on es va dur a terme la presentació de la fase d'ascens catalana a Segona B. Els quatre primers classificats del Grup 5 de Tercera (L'Hospitalet, Terrassa, Europa i Sant Andreu) competiran el 18 i 19 de juliol en aquest mateix escenari per obtenir un bitllet per a la gran final, que també es jugarà a Badalona el 25 de juliol. Tots els partits seran a les 20.00 hores i Footters s'encarregarà de la transmissió televisiva. Les semifinals són L'Hospitalet-Sant Andreu i Terrassa-Europa.